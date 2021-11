Restriccions al carrer del Mirador d'Encamp per treballs de pavimentació

EncampEl comú d'Encamp avisa que durant la setmana vinent hi haurà afectacions a la circulació al carrer del Mirador per la finalització de les obres de millora i pavimentació de les voravies de la zona. Així doncs, la setmana del 8 al 12 de novembre es procedirà a pavimentar, repintar i arranjar el mobiliari urbà la calçada de la via pública des de la cruïlla amb l'avinguda François Mitterand fins a la cruïlla amb el carrer Riu Blanc, per la qual cosa serà necessari limitar la circulació viària.

D'aquesta manera, no es podrà estacionar al tram des de les 9 hores del dilluns vinent fins a les 18 hores del divendres 12 de novembre. L'accés amb vehicle als aparcaments i habitatges i la circulació en general del carrer estarà limitada i s'haurà de seguir les indicacions dels agents de circulació que s'ubicaran a l'inici i final del carrer per indicar als veïns les zones de pas. A més, dilluns 8 de novembre de les 9.30 a les 10.30 hores la circulació estarà completament prohibida al tram d'entrada del carrer.

La majoria dels treballs es duran a terme en horari diürn a partir de les 9.30 hores del matí, excepte les nits de dimecres 10 i dijous 11 de novembres que també es treballarà durant la nit, concretament des de les 22 fins a les 6 hores, per executar les obres de pavimentació. Des de la corporació demanen als veïns que durant aquesta franja horària es redueixi la circulació per facilitar els treballs i evitar possibles problemàtiques donades les característiques del carrer, ja que en el tram precís on hi haurà la maquinària no es podrà circular. A partir de divendres 12 de novembre a la tarda, si no hi ha cap imprevist, la mobilitat al carrer del Mirador es restablirà completament i es podrà tornar a aparcar sense restriccions.

Els veïns que tinguin qualsevol dubte es poden dirigir al comú a través de qualsevol dels seus canals de comunicació, inclòs el WhatsApp comunal +376 653 200 en horari de 9 a 17 hores o als agents de circulació trucant al 162. Per cloure, des de la corporació agraeixen per endavant la col·laboració ciutadana i preguen que es disculpin les possibles molèsties ocasionades durant els treballs de millora del carrer.