Les restriccions a la frontera fan disparar les vendes als supermercats d'Andorra

Les últimes restriccions decretades pel Govern català, entre les que destaca el confinament perimetral de tots els municipis durant el cap de setmana, han comportat una evident davallada de la mobilitat a tota Catalunya i especialment a la frontera amb Espanya, tant d'entrada com de sortida d'Andorra.

El mercat de la Seu i el Mercadona han estat possiblement dos dels llocs on més s'ha deixat notar l'absència de clientela procedent del Principat, però també en els diferents carrers comercials de la capital de l'Alt Urgell. Per contra, a Andorra, la majoria de supermercats han registrat un increment destacat d'afluència des de primera hora del matí i, en alguns establiments, també ahir a la tarda. En aquest sentit, superfícies comercials com Caprabo Fresh o Pyrénées han experimentat un augment de vendes, especialment en les seccions de producte fresc.

Pel que fa als principals eixos comercials del país, botigues i establiments no dedicats a l'alimentació o productes de primera necessitat, com per exemple negocis d'electrònica o moda, han registrat una davallada de fins al 70% en les vendes que podria perllongar-se almenys dues setmanes, en funció de com evolucioni la pandèmia als països veïns i les mesures que s'hi vagin decretant.