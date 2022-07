Risc d'incendi a tot el Principat

Andorra la VellaEl Cos de Bombers d'Andorra ha actualitzat la situació de perill d'incendis forestals al Principat. Segons mostra una imatge que han publicat al seu compte oficial de Twitter, s'amplia a nivell 2, "perill molt alt" a tota la zona sud i centreoccidental del país fins a 2.000 metres. El nivell 1, "perill alt", s'aplica a la resta del territori. També expliquen que es preveuen dos dies amb temperatures màximes no tan elevades com les dels últims dies, però sense precipitacions. La falta de pluja fa que el terreny estigui més sec i que hi hagi més probabilitats d'incendi.