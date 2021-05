Rugbi i futbol hauran de compatibilitzar l'us de l'Estadi Nacional

Andorra la VellaArran de les informacions aparegudes les últimes hores, el Govern ha sortit al pas i ha volgut aclarir que "en cap cas s’ha decidit traslladar el VPC Andorra fora de l’Estadi Nacional". De fet, des de l'executiu s'explica que ha comunicat a l’FC Andorra, en una reunió mantinguda la setmana passada, que si de forma momentània necessita les instal·lacions de l’Estadi Nacional, l’ús haurà de ser "compatible i sempre d’acord amb el rugbi".

Així, a través d'un comunicat expliquen que l’FC Andorra i el comú d’Encamp van traslladar al Govern la necessitat de trobar un espai temporal on el primer equip del club pogués entrenar i disputar els partits durant la pròxima temporada. Arran d’aquesta demanda, l'executiu ha iniciat converses amb totes les parts implicades, a través de reunions formals i telemàtiques, per trobar la millor solució possible atenent totes les necessitats.