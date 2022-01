S'acaba la mascareta a exteriors

Andorra la VellaTal com es va anunciar la setmana passada amb l'inici de la davallada de la incidència d'Òmicron, el Govern, a través del ministeri de Salut, ha decidit aquest dilluns aixecar algunes de les mesures restrictives vigents fins ara. Així, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que s'elimina l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta en espais exteriors, tot i que es manté en interiors, i es recuperen aforaments al 100% en diversos sectors com bars i restaurants, que també podran donar servei en els horaris habituals anteriors a la pandèmia. Per contra, continuarà sent obligatòria la utilització del passaport Covid i el sector de l'oci nocturn haurà de continuar tancat, com a mínim, fins d'aquí a 8 dies, quan Salut preveu reobrir el sector "amb molt poques restriccions" sempre que l'evolució de la pandèmia sigui favorable.

Entrant al detall de les mesures, Benazet ha explicat que aquelles persones que vulguin assistir a activitats culturals i esportives de més de 300 persones en interiors, a l'hospital, a centres sociosanitaris o a cases pairals, hauran de fer ús de la mascareta FFP2. Pel que fa als aforaments, seran del 100% en gimnasos, en competicions esportives i actes culturals, als balnearis, a les sales de jocs recreatius, als establiments comercials, als parcs infantils, al transport públic i també al Servei de Tràmits. Tanmateix, s'elimina la limitació de grups de 6 persones en interiors i de 10 en exteriors en bars i restaurants -que també recuperen el servei de barra-, gimnasos, reunions de feina i trobades familiars o d'amics. Per la seva banda, les benzineres podran tornar a vendre begudes alcohòliques en horari nocturn (entre les 22 i les 7 hores).

Quant al passaport sanitari, el titular de Salut ha reiterat que la seva utilització serà obligatòria "mentre duri aquesta onada". "En el moment que veiem que no hi ha transmissió del virus, no l'exigirem", ha dit, assegurant que "difícilment podrà arribar a l'estiu". Aquesta situació és més difícil de preveure pel que fa a la mascareta en espais interiors, tot i que el ministre ha posat en relleu que si la situació sanitària avança de manera tan favorable com ho està fent actualment "és probable" que també es pugui deixar d'utilitzar de cara al període estival. "Hem de ser optimistes, però no podem anticipar el que passarà", ha indicat.

Sobre aquesta temàtica, des del Govern s'ha recordat que a partir d'aquest dimarts la Unió Europea modifica el certificat Covid i no serà vàlid entre aquelles persones que faci més de 9 mesos que han passat la malaltia o bé han rebut la segona dosi, per la qual cosa caldrà administrar-se la de reforç per poder viatjar per territori europeu. D'acord el conveni signat entre Andorra i la UE, aquesta mesura també tindrà incidència al Principat.

402 nous casos des de divendres

El ministeri de Salut ha detectat 402 nous positius per Covid-19 des de divendres, una xifra que eleva els casos totals fins als 35.958, dels quals 3.716 són actius. Les altes totals ja arriben fins a les 32.097 i les defuncions es mantenen 145.

Aquestes xifres demostren, tal com ha indicat Martínez Benazet, una caiguda progressiva de la incidència del coronavirus que ja va començar a fer-se palesa la setmana passada. Tot i això, ha alertat que es pot produir un augment els propers dies a conseqüència de la presència de l'Òmicron sigil·losa, que ja s'ha detectat gràcies a l'estudi d'aigües residuals, malgrat que encara no arriba a representar el 10% del total d'infeccions.

L'afectació sobre el sistema sanitari també és molt reduïda, ja que actualment hi ha 6 pacients a planta i 3 a la Unitat de Cues Intensives (UCI), tots ells sota ventilació mecànica. Benazet ha recordat que les tres persones intubades es van infectar amb la variant Delta, mentre que les ingressades a planta són totes Òmicron. Quant a la població escolar, hi ha 192 aules afectades, de les quals 62 estan sota vigilància activa (5 total i 57 parcial) i 130 sota vigilància passiva.