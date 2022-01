Salut es manté alerta davant una Òmicron sigil·losa que encara no s'ha detectat a Andorra

Andorra la VellaÒmicron és actualment la variant de la Covid-19 predominant arreu del món i responsable de la gran majoria de contagis d'aquesta sisena onada. Malgrat que encara no hi ha registres, el Govern es manté alerta davant una possible arribada de l'Òmicron sigil·losa, una nova variant que va ser detectada el desembre del 2021, però que ara com ara està prenent protagonisme. La seva característica principal és que pot avançar més ràpidament tenint en compte que és més difícil detectar-la amb una PCR a causa de la seqüenciació de mostres.

La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, confirmava aquest divendres que malgrat que encara no s'han trobat casos relacionats al país amb aquesta nova variant, el ministeri es manté alerta per poder anticipar-se i evitar noves restriccions.

En aquest sentit, Mas posava en relleu que, a hores d'ara, Salut ja té sobre de la taula "quins serien els protocols a canviar" en cas que l'Òmicron sigil·losa fes acte de presència a Andorra. Tenint en compte que aquesta situació encara no s'ha produït, des del Govern es prefereix no avançar quines normes s'imposarien i quins serien els protocols a aplicar.

Localitats espanyoles com Barcelona, Madrid o les Balears han sigut les primeres zones del país veí on s'han detectat casos de Covid-19 relacionats amb aquesta subvariant d'Òmicron, la BA.2. Fins al moment s'han detectat casos d'Òmicron sigil·losa en més de 40 països i l'OMS ha demanat als Estats seguir de ben a prop la seva evolució.