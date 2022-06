S'incendia un edifici en obres al carrer Fiter i Rossell

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de juny de 2012, va ser notícia...

Un edifici en obres al carrer Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany, s'ha incendiat, aquest dimecres al vespre per causes que encara es desconeixen. Segons han informat els Bombers, el foc ha provocat només danys materials, ja que a l'edifici no hi havia ningú, i s'ha pogut controlar aviat. Al lloc dels fets s'han desplaçat quatre vehicles dels Bombers, així com una ambulància, presumiblement després de ser avisats pels veïns. En un primer moment ha calgut tallar la circulació al carrer Fiter i Rossell, a l'alçada del número 75-77, però en pocs minuts s'ha donat pas alternatiu.