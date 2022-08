El SAAS estudia crear un hospital de dia destinat a pacients de llarga durada

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) vol crear un hospital de dia per tal d'atendre a pacients amb malalties de llarga durada segons ha informat RTVA. Es tracta d'una de les prioritats del SAAS i el projecte no té una data fixada. Actualment, compta amb un servei d'hospital de dia destinat als pacients oncològics i es vol crear una àrea dedicada a la medicina interna. Una de les possibilitats és utilitzar la planta d'hospitalització i l'altre és ubicar aquest servei a la zona que ja es coneix com a hospital de dia.

Josep Maria Piqué, director general del SAAS, considera que aquest nou servei estaria destinat a pacients amb descompensació de les seves patologies i que han d'acudir a urgències. Això permetria que els pacients poguessin estar a l'hospital de dia per poder fer-se una prova diagnòstica, per exemple. A més, això alleugeriria tensió a les altres instal·lacions sanitàries.