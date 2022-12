Saetde pot renovar la concessió de Pas-Grau malgrat la sentència d'inhabilitació

Andorra la VellaSaetde ha estat condemnada per incompliments en la concessió del refugi de l'Illa. La sentència recull que durant tres anys no pot contractar amb l'administració pública. Això semblava que podia impedir que Saetde pugui accedir a la nova concessió per 50 anys de les pistes de Pas-Grau que està tramitant amb el comú d'Encamp. Es tracta del projecte clau per Encamp en aquesta legislatura i el comú ja es troba en la fase d'analitzar un acord que ha de garantir el futur de l'esquí a la parròquia en les properes generacions.

Saetde pot accedir a la concessió perquè hi ha una clàusula en la llei de contractació pública que permet que es faci una concessió per part d'una administració encara que hi hagi una sentència judicial. Aquesta particularitat inclou la possibilitat de fer la concessió si es tracta d'interès nacional. Aquesta és la intenció del comú d'Encamp, segons fonts properes a la corporació, i hi ha total confiança en què pugui tirar endavant.

La concessió que està en fase d'estudi pot tardar uns tres mesos en poder ser executiva perquè el comú ha d'analitzar la proposta de l'empresa i negociar els punts on puguin haver discrepàncies.