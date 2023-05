Saltar-se dues sessions del psicòleg de la CASS suposarà la fi del procés

Andorra la VellaEl Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ja recull les condicions en què es produeix l'entrada dels psicòlegs a la cartera de serveis de la sanitat andorrana, tal com recull RTVA. A partir d'ara, els professionals que passin a ser part de la CASS no podran derivar pacients, ni tan sols si detecten que hi ha alguns greus que han de ser redirigits a altres especialistes. Unes mesures que entraran en vigor durant el mes de setembre.

Pel que fa a les responsabilitats dels beneficiaris, els potencials pacients, saltar-se dues sessions sense justificació suposarà la fi del procés i canviar de professional no implica tornar a començar de zero. Únicament la meitat de les sessions poden ser telemàtiques i tots els menors de setze anys requeriran el consentiment dels seus tutors per tractar-se.