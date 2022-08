Salut investiga una possible intoxicació alimentària al Calones

Andorra la VellaEl ministeri de Salut investiga una possible d'intoxicació alimentària a l'hostal Calones de la capital. Segons han informat des del Govern, divendres passat diversos usuaris del menjador social per a la gent gran van patir vòmits i diarrea després de dinar, tot i que ja es troben completament recuperats. Davant la situació, van activar salut pública per prendre mostres del menjar i analitzar-les per poder esbrinar l'origen del malestar dels padrins, una tasca que exposen que s'està desenvolupant i podria tardar diverses setmanes.

Des de l'executiu manifesten que el menjar de l'establiment prové d'una cuina central, per la qual cosa s'està duent a terme una enquesta per saber si altres clients han patit una situació semblant. Tanmateix, asseveren que l'origen de la possible intoxicació es podria haver donat en qualsevol dels processos previs a l'arribada dels aliments a l'hostal, com per exemple a la cadena de distribució.