Salut preveu entre 20 i 25 positius diaris les properes setmanes

Andorra la Vella“Estem en un brot que no té massa intensitat, que es va estabilitzant cap a una xifra que no té res a veure amb brots anteriors”, ha iniciat aquest dimecres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la roda de premsa d'actualització de la pandèmia provocada pel Sars-Cov-2, que en les darreres hores ha registrat 36 nous casos positius al país. El dirigent ha augurat que durant les properes setmanes es detectaran entre 20 i 25 persones infectades cada dia, fins que el segment de la població que té més interaccions socials, sobretot aquella que està a la franja d'entre els 15 i els 29 anys, rebi la pauta completa de vacunació.

Actualment, el 68,5% de la població major de 16 anys ja compta amb una primera dosis administrada i un 50% de la ciutadania, amb dues dosis. De fet, aquest percentatge elevat de gent immunitzada fa que, a diferència dels brots anteriors, no hi hagi pressió hospitalària. Aquest dimecres s'ha donat d'alta l'únic pacient que hi havia a planta d'hospitalització Covid de Meritxell.

Així mateix, amb les 12.000 dosis de la casa Moderna procedents de França arribades a Andorra aquesta setmana, l'estratègia és la de "rescatar" aquelles persones que se situen en la franja d'entre 16 i 30 anys i que s'han apuntat més tard del que els hi pertocava a la plataforma de vacunació. Des de Salut es calcula que hi ha al voltant de 1.800 persones que es troben en aquesta situació. També s'empraran per immunitzar aquelles persones que "han pogut tenir pànic" a altres vaccins com el d'AstraZeneca.

Quant als nivells de risc, es troben en nivell 2 el nombre de casos nous per dia i el percentatge de positivitat de les proves PCR/TMA, tot i que la resta d'indicadors oscil·len entre el nivell 1 i el 0. És per això que Benazet ha assegurat que la situació actual "no té res a veure amb els anteriors brots", en què de seguida es va arribar a nivells 3 i 4 a conseqüència de la pressió sobre el sistema sanitari.