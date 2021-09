Més de 10.000 sancions per excessos de velocitat des d'inicis d'any

Andorra la VellaEls radars fixos instal·lats a les carreteres generals del país han notificat fins a 10.042 sancions des d'inicis d'any. D'aquest total, 2.500 s'han produït a Encamp i 739 a l'entrada sud d'Andorra la Vella. És per aquest motiu que el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, acompanyat del director de Mobilitat, Jaume Bonell, ha presentat aquest dilluns els dos nous radars pedagògics que s'han instal·lat a la xarxa viària. El primer d'ells s'ha ubicat a la CG1, concretament a l'alçada de la nau industrial a la zona de les Costes (per on circulen uns 32.000 vehicles diaris en ambdós sentits de la marxa), i el segon a la CG2, a la variant de la població d'Encamp en sentit sud, amb l'objectiu "d'intentar fer pedagogia als conductors per tal que circulin dins la normativa i evitar la sanció".

Aquests dos nous radars se sumen als cinc que ja hi ha en funcionament en l'actualitat: tres a la zona urbana de Sant Julià de Lòria, un a la població d'Arinsal i un altre a Pal. Amb aquest pas, per tant, Filloy ha destacat que "el que volem transmetre és que la voluntat del Govern no és instal·lar més radars sancionadors, sinó apostar pels pedagògics", ja que "consciencien més els conductors del país". De fet, aquesta mena de radars també ajuda a l'obtenció d'informació rellevant com és conèixer el percentatge de conductors que respecten o no la normativa i veure dins de quines velocitats es mouen.

Segons ha detallat Filloy, els radars pedagògics instal·lats fa uns mesos a Sant Julià de Lòria han demostrat que, en sentit nord, el 81,25% dels vehicles circulen per sota dels 50 quilòmetres per hora, el 15,02% ho fan entre els 51 i els 60 quilòmetres per hora, i només un 3,73% dels conductors circula per aquest tram a una velocitat superior als 61 quilòmetres per hora. El segon radar, col·locat en sentit sud a la mateixa avinguda Francesc Cairat, ha detectat que el 86,23% dels vehicles circulen per sota dels 50 quilòmetres per hora, l'11,06% entre els 51 i els 60 quilòmetres per hora i, finalment, el 2,71% restant per sobre dels 61 quilòmetres per hora. Per últim, el tercer radar pedagògic instal·lat en aquest tram, concretament al nou vial, ha detectat que només el 2,7% dels conductors circula a una velocitat superior als 61 quilòmetres per hora, mentre que el 83,55% ho fa a la velocitat adequada.

Pel que fa al radar pedagògic d'Arinsal, les dades del període comprès entre el 19 de maig i el 15 de setembre mostren que el 56,6% dels vehicles circulen per sota dels 40 quilòmetres per hora, el 41,15% entre 41 i 60 quilòmetres per hora, i el 2,25% per sobre dels 61 quilòmetres per hora. En el cas de Pal, el radar ofereix els següents resultats: el 47,28% dels vehicles circulen per sota dels 40 quilòmetres per hora, el 50% entre els 41 i els 60, i el 2,71% per sobre dels 61 quilòmetres per hora.

Amb tot, el ministre ha posat en relleu que amb els radars actuals ja és suficient per mantenir la seguretat, ja que a banda d'aconseguir reduir la velocitat, també ajuden a fer que hi hagi una certa fluïdesa en el trànsit. "El que provoca moltes vegades els embussos són els canvis de ritme. Si aconsegueixes mantenir una fluïdesa constant, evites l'efecte acordió i també les retencions", ha explicat. En aquest sentit, ha recordat que amb la modificació del Codi de Circulació també s'han incrementat els imports de les sancions, que han passat dels 50 o 60 euros fins als 400, per la qual cosa esdevé una altra mesura de protecció.