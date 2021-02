Sant Julià entrega a Càritas les donacions de la campanya solidària de la biblioteca comunal

Sant Julià de LòriaEls cònsols major i menor de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, han lliurat al president de Càritas, Jordi González, i al rector de la parròquia, mossèn Pepe Chisvert, la recaptació de la campanya de la biblioteca per donar una segona vida als llibres de segona mà. El donatiu, provinent de lectors que van optar per un paquet de llibres per a adults, juvenils o infantils, ascendeix a 132,57 euros, i es destinarà, íntegrament, a Càritas Parroquial.

La corporació també ha informat que, de cara a la celebració de Sant Jordi, es tornarà a repetir aquesta iniciativa solidària instal·lant una guardiola de l'entitat a l'entrada de la Biblioteca Comunal Universitària.