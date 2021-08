Sant Julià inverteix 400.000 euros en dues pistes de pàdel

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquesta tarda les noves instal·lacions del Centre Esportiu lauredià, dues pistes de pàdel, amb la voluntat de potenciar l'esport a la parròquia. A l'acte hi han assistit els cònsols major i menor, Josep Majoral i Mireia Codina, respectivament, i diversos membres de l'equip comunal. "Ja hem assolit un compromís electoral, donar diversitat a l'esport de la parròquia, ja tenim una realitat amb dues pistes de pàdel amb fortes expectatives", ha indicat Majoral.

El cònsol ha explicat que el comú ha destinat un total de 400.000 euros a la construcció i equipació de les noves instal·lacions al Centre Esportiu tot recordant que el terreny on s'ubiquen és de lloguer i que el seu cost és de 2.000 euros cada mes. Tanmateix, ha apuntat que l'empresa Go AND Pàdel "assumeix una part important d'aquest lloguer". Les persones que hi vulguin anar poden reservar pista al telèfon 743 700, per un cost de 3,5 euros si s'és abonat del Centre Esportiu i de dotze euros per qui no és usuari de les instal·lacions.

Majoral ha exposat que tot apunta que la creació de les pistes de pàdel serà tot un èxit, tot fent incís que "d'ençà que es va anunciar, el telèfon no ha parat de sonar per les reserves". I ha manifestat que, de moment, la corporació no es planteja ampliar les instal·lacions a curt termini tot assenyalant que el comú ha engegat la iniciativa i que tenen expectatives que pugui tirar endavant, però "a través de la iniciativa privada".

El mandatari lauredià també ha recordat que el comú està treballant amb força per potenciar i diversificar l'esport a la parròquia asseverant que els equips de bàsquet club Andorra infantils anaven a entrenar a la parròquia laurediana "dos o tres cops per setmana" la temporada passada, i anunciant que tenen un possible nou projecte en ment, "un mur d'escalada".

Promoure una mobilitat neta a la parròquia

El comú lauredià també està elaborant un concurs públic per promoure una mobilitat neta i sostenible a la parròquia a través de l'impuls dels vehicles elèctrics. Majoral ha manifestat que estan duent a terme un estudi per poder instaurar un bus a demanda en substitució de l'actual bus intern. La voluntat de la corporació és "mirar aquesta modalitat de transport a la demanda si ens permet augmentar el màxim possible el transport públic sense incrementar la despesa".

El cònsol ha apuntat que l'objectiu de l'administració comunal és passar a una mobilitat neta, en la qual "l'usuari assumeixi el cost del lloguer del patinet, moto o vehicle elèctric, l'empresa privada es fa càrrec de la inversió i el comú facilita que això pugui ser una realitat".