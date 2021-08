Sant Julià potencia l'activitat física amb la inauguració del Tomb Saludable

Amb l'objectiu de potenciar l'esport i l'activitat física entre la ciutadania, el comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest dijous el Tomb Saludable, un recorregut circular de 675 metres entorn del riu Valira, entre el pont del nou vial i el pont del Solà. Segons ha explicat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, la decisió de definir aquest nou tram s'ha pres després de constatar que part de la ciutadania aprofitava aquest espai per a passejar o com a zona d'entrenament, per la qual cosa també s'ha aprofitat per fer una acció que complementi el recentment inaugurat Espai del Benestar.

Al llarg del recorregut, la corporació ha col·locat uns cartells cada 100 metres amb una frase motivadora "que recorda els beneficis de l'activitat física" i ajuda als ciutadans a mesurar la distància recorreguda. Aquestes frases fan referència, per exemple, a la capacitat de l'esport de prevenir malalties i millorar la salut mental; també pel que fa a la millora de la qualitat física i el funcionament de l'organisme; l'augment de l'esperança i la qualitat de vida; l'afavoriment de les relacions socials i el foment dels valors positius, o la millora de la memòria, l'aprenentatge i el rendiment escolar.

Així mateix, Codina ha detallat que, des de la inauguració l'Espai del Benestar, una zona "molt agradable destinada al descans i al relaxament", s'està registrant una "molt bona acollida", ja que, a través de les xarxes socials, "veiem que molta gent hi va a llegir o a passar una estona a la tarda". De fet, a l'altra banda d'aquest espai està prevista la creació d'una zona de cal·listènia. A hores d'ara, però, el comú es manté a l'espera de l'arribada de les màquines necessàries per habilitar aquest nou espai a la parròquia.