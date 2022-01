Sant Julià recupera la cavalcada de Reis amb petites restriccions per la covid

Sant Julià de LòriaSes Majestats els Reis d'Orients tornaran a recórrer aquest Nadal els carrers de la parròquia de Sant Julià de Lòria després que l'any passat s'hagués hagut de suspendre per la situació de la pandèmia del coronavirus. Malgrat la voluntat de la corporació per recuperar la normalitat, els Reis Mags no visitaran la Llar de Lòria per motius sanitaris i tampoc es durà a terme el llançament de caramels des de les carrosses per evitar aglomeracions en el moment de recollir-los.

Tanmateix, al llarg del recorregut s'establiran una sèrie de punts on els patges reials repartiran bossetes amb dolços a tots els infants que s'hi apropin. A més, de la mateixa manera que es va procedir amb la recepció del Pare Noel, serà necessari sol·licitar cita per saludar personal a Melcior, Gaspar i Baltasar, així com per lliurar-los la carta. La reserva per accedir a l'envelat de la plaça la Germandat es pot fer entrant al següent enllaç https://santjulia.ad/ca/el-comu/reserva-de-placapels- reis-mags/.

La cavalcada començarà a les 18 hores d'aquest dimecres i partirà des de la plaça Francesc Cairat, seguint l'avinguda Verge de Canòlich, el carrer Bonaventura Riera, l'avinguda Rocafort, tornarà a Verge de Canòlich i finalitzarà a la plaça de la Germandat.