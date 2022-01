Sant Julià referma l'aposta de l'esquí de fons amb la 5a Festa del Nòrdic

Sant Julià de LòriaLa 5a edició de la Festa del Nòrdic, que se celebrarà aquest proper 12 i 13 de febrer, és una mostra "que la corporació continua apostant per l'esquí nòrdic", ha explicat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, durant la presentació de l'esdeveniment. En aquest sentit, Majoral, ha recordat que el comú i Naturland estan treballant per a l'homologació de les pistes d'esquí de fons a nivell europeu, i ha destacat el creixement que està tenint el club d'esquí de fons. "Ens està donant alegria el planter que està venint" i dona esperança a aquesta disciplina arrelada a la parròquia laurediana, ha manifestat.

En aquest sentit, el director de LAUesport, Oscar Balcells, ha puntualitzat que al club hi està havent una molt bona acollida per part dels practicants més joves, fet que ha obligat a tancar les places. "Estem molt contents de la progressió que preveiem pels propers anys", ha destacat, lloant els bons resultats de l'Irineu Esteve, la Carola Vila, la Gina del Rio i el Quim Grioche. De fet, actualment l'escola compta amb uns 50 esquiadors i quan es va iniciar el projecte, només hi havia 20 infants.

Respecte a la festa, la jornada s'engegarà el dissabte amb l'Skicross a les 9.30 hores i amb el Biatló a les 11.30 hores. "Dissabte l'enfoquem més a la canalla", ha comentat Balcells, qui ha explicat que en l'Skicross es faran unes proves d'habilitats perquè els infants puguin demostrar tot el que van aprenent. Després, la prova del Biatló, destinada a infants d'entre 10 i 12 anys, compagina l'esquí amb un tir amb carabina d'aire comprimit en unes dianes.

Ja de cara a diumenge se celebrarà la 32a edició de la Marxa Andorra Fons, la qual estarà destinada a un públic familiar i es podrà fer de forma individual o familiar, amb un mínim de tres components i amb un adult. A banda, per acompanyar la Marxa, també se celebrarà el mateix diumenge la Raquetada Popular. D'aquesta manera, el circuit coincidirà de forma paral·lela amb la Marxa "perquè es pugui gaudir de com els fondistes fan la seva cursa", ha indicat el director de LAUesport.

Pel que fa a la participació, s'esperen més de 200 inscrits. Concretament, Balcells ha indicat que a l'Skicross esperen entre 80 i 100 esquiadors, els mateixos que per la Marxa. D'altra banda, al Biatló acostuma a haver-hi menys participants, i estaran al voltant dels 50-60. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web de Naturland i la participació en una prova tindrà un cost de 15 euros, i si es fan més proves, hi haurà descomptes. Enguany, tot i que es recuperen els formats tradicionals de la Festa del Nòrdic, la situació actual provocada per la Covid-19, no permet fer actes amb moltes aglomeracions, i, per tant, l'entrega de premis es farà a les pistes de Naturland un cop es finalitzi cada prova i no a la plaça de la Germandat com en anys anteriors.

Finalment, respecte a l'homologació a nivell europeu de les pistes, Majoral ha informat que actualment encara s'està treballant amb els professionals i amb la federació per poder presentar el projecte de cara a la primavera. A més, Balcells ha remarcat que les pistes de Naturland sí que poden ser homologades a nivell europeu per Copes d'Europa però no per Copes del Món, tant per l'alçada de les pistes com també per les exigències d'amplada.