Sant Julià i Terrassa signen un acord de col·laboració per organitzar un certamen d’audiovisuals

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria i l'ajuntament de Terrassa han signat aquest diumenge un acord de col·laboració per organitzar un certamen d'audiovisuals. L'entesa l'han rubricada el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral i la segona tinent d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, al parc Audiovisual de la localitat barcelonina. Han batejat la mostra sota el nom Immaterials.

El certament d'audiovisuals i curtmetratges sobre artesania, cultura popular i patrimoni immaterial anirà adreçat a totes les ciutats que formen la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, i estarà acompanyat d'actes com conferències i taules rodones sobre aquesta temàtica general o concreta. La primera edició tindrà lloc el novembre de 2022, amb alguns actes presencials a Terrassa i d'altres a la parròquia laurediana, encara que també es té la intenció que es pugui seguir de manera virtual. Les següents edicions es preveuen celebrar a les diferents ciutats de la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO.

La ciutat de Terrassa ha acompanyat Sant Julià en els treballs de preparació de la candidatura a la Xarxa de Ciutats Creatives de l'UNESCO. Un dels objectius a desenvolupar per la vila laurediana respecte a aquesta candidatura era un certamen de produccions audiovisuals al voltant dels patrimonis immaterials de ciutats i regions d'arreu del món. En el cas de Terrassa és la cultura castellera, en el cas d'Andorra i Sant Julià és la tradició fallaire. Ambdues activitats són reconegudes com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i per aquesta raó es va decidir batejar el certamen amb el nom d'"Immaterials".

La bona sintonia entre Terrassa i la vila laurediana i el fet que la primera sigui Ciutat Creativa en Cinema des del 2017, van ser l'espurna que va encendre la idea d'una col·laboració en l'organització del certamen d'audiovisuals de promoció i documentals sota el nom d'Immaterials. Segons indiquen des de la corporació, és una gran oportunitat per Sant Julià engegar el camí d'aquesta mostra d'audiovisuals de la mà de Terrassa, referent en aquest món. En la trobada ha participat una representació de l'Associació d'Igualada per la UNESCO que acompanya i dona suport al projecte.