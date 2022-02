Sant Julià vol que la segona Cursa Nocturna sigui una festa familiar de l'esquí nòrdic

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria, juntament amb LAUesport i amb el Nòrdic Esquí Club de Naturland, organitzen pel proper 25 de febrer a les 20 hores a la cota 2.000 de la Rabassa la segona Cursa Nocturna. La prova es va recuperar l'any passat després de bastants anys sense fer-se, tal com ha indicat la consellera de Turisme i Esports laurediana, Diana Sánchez, durant la presentació de la cursa. "Després de l'èxit que va tenir l'any passat hem decidit continuar-la", ha manifestat Sánchez, qui també ha anunciat que baixen l'edat dels participants a partir dels nascuts l'any 2014. En la mateixa línia, el director de LAUesport, Oscar Balcells, ha remarcat l'esperit popular de la cursa. "La volem orientar a la gent amateur i popular perquè pares i mares hi puguin participar amb els seus fills", ha manifestat, afegint que volen que continuï sent una festa de l'esquí nòrdic sense aquest esperit competitiu.

Per aquest motiu tan sols hi haurà una categoria per a tothom, sense tenir en compte edats ni sexes. "Ens volem allunyar de les orientacions competitives i centrar-nos en aquelles més populars", ha remarcat Balcells. Pel que fa a la cursa, ha comentat que la prova s'haurà de fer per parelles, i consistirà en quatre voltes a la part de Conangle de l'estació d'esquí nòrdic. Concretament, cada membre de la parella haurà de fer dues voltes de forma alternada d'un quilòmetre cada una. A més, Balcells també ha informat que l'estil de la prova és lliure i que, per tant, es pot fer tant en patinador i clàssic.

El preu de la cursa és de deu euros per persona i a més, Naturland també posa a disposició dels participants el material per un preu de sis euros. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web de LAUesport a partir d'aquest dimecres. Balcells també ha informat que des de Naturland s'oferirà un menú tant per a adults com per a infants, el qual requerirà reserva.

Pel que fa als participants, "volem mantenir el participant adult de l'edició anterior" però augmentar més els infants, ha declarat el director de LAUesport, ja que l'any passat hi va haver al voltant d'unes trenta parelles. Amb l'objectiu de mantenir aquest esperit popular de la cursa, hi haurà premis fins a les cinc o sis primeres parelles, i no només a les tres primeres. A més, el fet que caigui per les festes de Carnaval, des de l'organització també animen a la gent que faci la cursa disfressada. Finalment, la consellera ha destacat que pel comú és important que aquest tipus d'esdeveniments es puguin anar recuperant i mantenint en el temps.