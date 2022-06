La sardina, l'altra protagonista de la revetlla de Sant Joan

S'acosta la revetlla de Sant Joan, la nit màgica, de més tradició i la més curta de l'any. Hi ha qui segueix molts rituals durant la revetlla, com si fos un Cap d'Any just enmig de l'any corrent. I una vegada més la gastronomia pren més importància que mai.

Ens reunim amb amics, familiars, amb amics de familiars, amb amics d'amics i un llarg etcètera i la taula sempre acaba sent el centre d'atenció. Un dels plats que mai no falla és el peix i, en concret, la sardina. Les sardines a la graella, a la planxa o arrebossades sempre tenen presència durant la revetlla. Avui Pyrénées Andorra ens proposa una recepta ben atractiva perquè la puguis elaborar per la revetlla de Sant Joan.

Ingredients de qualitat que pots trobar a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra . Pren nota de tot el que necessites i acosta't fins al centre per comprar tots els productes.

I les sardines no són les úniques protagonistes. Com ja vàrem destacar, la coca de Sant Joan tampoc pot faltar a taula.

Recorda que l'has d'encarregar amb antelació trucant al 880.204 i tria l'opció que més t'agradi. L'Espícula t'ofereix coques de brioix amb crema de llimona i merenga, amb fruita natural confitada, amb xocolata, amb crema pastissera i també tens l'opció d'agafar la coca de pasta de full amb llardons i pinyons.