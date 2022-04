Els secretaris judicials passaran de cobrar 2.800 a 3.300 amb el pla de xoc de l'administració de justícia

Andorra la VellaEl pla de xoc per eixugar el retard endèmic de l'administració judicial suposa un cost anual d'un milió d'euros. Ho ha manifestat aquest dilluns en roda de premsa el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, qui ha indicat que s'incrementaran el nombre d'efectius a la Batllia i a la Fiscalia i que preveuen que en un període de tres anys la justícia pugui tenir un funcionament "òptim".

Entrant al detall, s'incorporaran un total de cinc secretaris judicials i tretze oficials per la Batllia, i cinc administratius, un fiscal adjunt i un secretari judicial per donar reforç als efectius del ministeri públic. A més, també s'augmentarà el salari dels secretaris judicials per incentivar la participació en els edictes i donar un valor afegit a la seva tasca, la qual "requereix molta responsabilitat". Així doncs, la seva retribució mensual passarà dels 2.800 euros als 3.300 quan s'aprovi la modificació de la Llei qualificada de Justícia, la qual serà aprovada pel consell de ministres i entrarà a tràmit per la via d'urgència.

(Seguirà ampliació)