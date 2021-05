Un segell per valorar el benestar animal

Andorra la VellaEl departament d’Agricultura ha volgut afegir “una escala més en l’aposta pel producte nacional” i per aquest motiu posa en marxa unes noves ajudes amb la intenció que les explotacions ramaderes bovines puguin aconseguir un segell més que certifiqui, en aquest cas, el benestar animal. Aquests ajuts es posen en marxa amb una dotació pressupostària de 125.000 euros, una partida que tal com han explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, és complementària a altres ajuts que el Govern té en marxa per al sector primari. La voluntat és que sigui una quantitat de diners que es puguin esgotar, ha manifestat Casals, que ha afegit que l'ajuda que pot obtenir cada ramader oscil·larà en funció d'un seguit de paràmetres com els caps de bestiar que tingui.

Tal com ha explicat la titular d’Agricultura, en les visites individualitzades que es va fer als ramaders “una de les demandes que amb més freqüència va sortir va ser la d’afavorir” aquells que ho fan millor. Ha afegit, a més, que a banda de la qualitat del producte el consumidor aprecia cada vegada més “valors com la preservació de la biodiversitat o de les nostres muntanyes i com ha estat tractat el bestiar” i per tant aquests aspectes es volen tenir present en la carn de qualitat d’Andorra.

Per configurar aquests ajuts s’han seguit els estàndards internacionals ‘Welfare Quality’ que han estat adaptats a Andorra i que es basen en tres principis bàsics com són la bona alimentació, el bon allotjament i la bona salut. Es tindran en compte set criteris i dotze mesures que permetran aconseguir una categorització que va de la lletra D, que és l’inferior, a l’A, que és l’excel·lent. Casals ha recordat que juntament amb tècnics de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya es va fer una auditoria a les diferents explotacions ramaderes per avaluar l’estat actual, unes avaluacions que tal com ha manifestat Calvó els han estat traslladades a cada ramader que ara tindran una guia "per indicar allà on pot millorar”. De fet, tant Calvó com Casals han recordat que de manera paral·lela a aquests ajuts hi ha una partida disponible de 92.000 euros per a les millores a les infraestructures ramaderes, de les quals els responsables de les explotacions també es poden beneficiar. També han posat en relleu que fruit d’aquestes auditories s’ha constatat que cap es troba en un nivell insuficient.

El càlcul d’aquests ajuts es farà tenint en compte, també, aspectes com la contribució al manteniment del territori i la productivitat. Podran accedir-hi totes les explotacions ramaderes bovines que s’hauran de sotmetre cada dos anys a un procés extern d’avaluació. A més, ha explicat el director d'Agricultura, també es preveu un mecanisme d’incentius per al compliment d’aquest segell. Tal com ha conclòs, s’ha dissenyat “un sistema que vol acompanyar i preparar el sector perquè la carn de qualitat d’Andorra es pugui beneficiar d’un segell distintiu addicional” que garanteixi que es respecta el benestar animal.