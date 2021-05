Ordino aposta per la ramaderia

OrdinoOrdino fa una clara aposta per la pagesia i per la ramaderia i un clar exemple és la fira del bestiar que s'ha recuperat després de set dècades i que s'ha celebrat aquest cap de setmana. "Ordino és una parròquia que sense la pagesia no podria ser Ordino", ha indicat el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Eduard Betriu, remarcant que la pagesia és necessària. De fet, ha destacat que des de la corporació han treballat per tal de poder obtenir la marca reserva de la biosfera de la Unesco, que porta a cuidar "la natura i la sostenibilitat".

Respecte a la fira, Betriu, ha manifestat que no esperaven tant d'èxit ni tanta afluència de gent. Tot i que el dia fort va ser el dissabte, el conseller ha indicat que aquest diumenge també hi està havent públic, sobretot turista. La fira, ha passat de ser a la tardor, quan es feia antigament, a la primavera i "estem molt contents que pugui seguir endavant durant molts anys", ha comentat. En la fira hi han participat un total de deu explotacions parroquials, sis nacionals i sis explotacions pel concurs i subhasta de braus de raça bruna que enguany s'ha celebrat a Ordino.

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, s'ha mostrat molt agraït amb tota la parròquia, però especialment amb el sector agroramader per la seva involucració a la fira. Mortés també ha manifestat que fires com aquesta lliguen molt bé amb el fet de ser reserva de la biosfera. "El que anem a buscar és trobar aquest equilibri entre el patrimoni natural, el creixement, la dinamització de la parròquia i el turisme", ha indicat. En aquest sentit, ha recordat que estan treballant amb el producte 'Riberamunt' que serà un corredor turístic que sortirà de la parròquia d'Ordino fins al Serrat seguint el camí ral per potenciar tots els pobles d'Ordino. Aquest corredor es preveu que estigui enllestit a l'estiu.

Vídeo de la fira del bestiar d'Ordino