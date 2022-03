El segon comboi d'ajuda humanitària a Ucraïna sortirà divendres

Andorra la VellaEl primer comboi de la Creu Roja Andorrana va tornar aquesta setmana havent complert la missió d'entregar el més a prop i ràpidament possible tot el material donat per la ciutadania del Principat des de l'inici del conflicte. L'ajuda al poble ucraïnès segueix i les donacions no paren d'afluir tant d'empreses com de particulars: és per això que el segon comboi per lliurar material s'està acabant d'enllestir i sortirà aquest mateix divendres a les 5 de la matinada.

Aquesta vegada, amb l'experiència del primer, i amb la clara voluntat de millorar i fer encara més eficient la missió, s'ha decidit enviar cap a Polònia un tràiler i un minibús de 31 places. Aquest vehicle és fruit d'una donació de la Cooperativa Interurbana, que va passar pel taller la setmana passada i ja és apte per al llarg viatge cap a la frontera amb Ucraïna. Permetrà transportar en un sol vehicle tots els voluntaris així com una quantitat important de material. El tràiler cedit per una empresa del país, amb xofer inclòs, podrà portar 31 palets.

Aquest cop hi participen unes deu persones: sis xofers; dos membres del Cos de Bombers; Sofia Suprunenko, resident ucraïnesa que repeteix el viatge com a traductora, i la responsable de l'àrea social de la Creu Roja, Anna Arias, com a cap de missió. De nou i com ja va ser el cas en el primer comboi, la missió és fer arribar l'ajuda humanitària el més a prop possible de la frontera, sempre responent a les demandes i requeriments de les antenes de la Creu Roja polonesa i ucraïnesa.

Pel que fa al balanç del primer comboi, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha valorat molt positivament la reactivitat que va tenir l'entitat i es mostra molt satisfet d'haver pogut fer arribar en primera persona als que ho necessiten tots els aliments, medicaments i altres productes que la població andorrana va donar i dona sense parar des de fa unes tres setmanes. "El fet de poder seguir el comboi i fer partícips els donants de tot el viatge i l'entrega és molt positiu. Per una vegada, gràcies als mitjans i a la compartició d'imatges i vídeos, vam poder ensenyar què es fa amb el que ens donen. Portem els donatius de tot un país a un altre país només amb la voluntat d'ajudar", explica.

El director de Creu Roja Andorrana també ha reconegut que ara, amb més temps, més recursos i l'experiència, es pot optimitzar encara més el viatge, reduint les despeses associades. Tanmateix, recorda que la missió principal del viatge és humanitària: "Portem material apropant-nos als magatzems que ens donen com a punt de lliurament des de la Creu Roja polonesa i ucraïnesa, no entrem a Ucraïna, ni tampoc ens quedem en camps de refugiats".

De la mateixa manera i fent referència als refugiats, precisa que aquest segon comboi tampoc té com a objectiu portar persones cap a Andorra. Tot i això, reconeix que si, com va ser el cas durant el primer comboi, hi ha la casualitat que familiars de residents estan fugint d'Ucraïna i tenen com a destí Andorra, l'entitat ajudarà al reagrupament familiar.

Pel que fa a un tercer viatge, encara falta confirmar si es farà i quan, vist que la situació és canviant i que cada dia arriben al país més ucraïnesos que, per la precipitació amb què van haver de marxar, també necessiten ajuda. Ara mateix, l'entitat dona ajuda a 19 famílies —58 persones—, sobretot mitjançant la botiga solidària.