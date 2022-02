La segona edició de l'Escaldes Sound amplia el límit d'edat dels participants als 35 anys

Escaldes-EngordanyLa segona edició del concurs Escaldes Sound amplia la franja d'edat per poder-hi participar fins als 35 anys per captar més joves solistes i grups. Ho han informat el conseller de Serveis i Joventut, Joao de Lima, i el tècnic del departament de Joventut del comú, Carlos Román, els quan han posat en relleu que veient els resultats de la primera edició, la qual es va celebrar l'any passat, van observar que la limitació fins als 29 anys "limitava la participació d'alguns grups que, tot i estar-hi interessats, només per tenir un membre de 31 anys ja no podien optar". A més, han apuntat que les polítiques de joventut cada cop s'adrecen més a la població de fins a 35 anys, "per la qual cosa també vam decidir ampliar l'edat".

Una altra de les novetats de la segona edició del concurs són les dates d'inscripció, les quals es van obrir aquest dilluns 7 de febrer i s'allargaran fins al 6 de maig, per donar més temps a les persones i col·lectius interessats a editar i presentar una cançó pròpia. "L'any passat ens vam trobar que hi havia gent amb ganes de participar, però per terminis els era molt complicat poder crear el seu tema", han exposat. D'aquesta manera, Román ha fet balanç dels participants del 2021, una total de quatre solistes, tant en l'edició escaldenca com la que es va dur a terme a Cervera, ciutat amb qui col·labora la corporació per dur a terme la iniciativa.

En referència a les votacions, aquestes es duran a terme a través de YouTube i seran "privades", és a dir, no es podrà veure com van els 'likes' i 'dislikes' per preservar l'anonimat de l'evolució del concurs i que no se sàpiga qui guanya fins al dia que s'anunciarà, el 3 de juny. D'aquesta manera, els guanyadors de l'edició podran tocar durant 45 minuts a Cervera i a la inversa, els guardonats de la ciutat catalana tocaran en directe a Escaldes el dia internacional de la joventut, que aquest exercici cau en 12 d'agost.

Respecte a les bases del concurs, Román ha comentat que el concurs s'adreça als joves d'entre 12 i 35 anys, siguin solistes o grups de com a màxim vuit components i que, almenys, la meitat d'aquests resideixin al Principat. A més, el guanyador de l'edició anterior de l'Escaldes Sound no es pot presentar enguany i tampoc aquells grups que tinguin un contracte signat amb una discogràfica amb la voluntat de "captar nous talents i obrir-nos a grups amateurs". Tanmateix, de Lima ha avançat que per donar visibilitat als guardonats, aquests també faran de teloners a l'actuació dels guanyadors de la ciutat catalana quan actuïn a Andorra.

Per cloure, han recordat que la voluntat de la iniciativa rau a donar veu i visibilitat als joves artistes de la parròquia i del país.