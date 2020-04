Anar a les segones residències podria ser el següent pas que el govern espanyol permetria als seus ciutadans

Molts espanyols tenen segones residències al Pirineu. Ja sigui per esquiar o gaudir de la muntanya, Andorra i les comarques catalanes de l'Alt Urgell o la Cerdanya són un destí habitual per al cap de setmana i el període de vacances. El control de l'epidèmia en aquestes zones s'ha pogut fet , en part, gràcies a la prohibició que es va fer d'accedir a les segones residències durant el confinament, però la millora de les dades en la corba de la Covid-19 a Espanya podria canviar aquesta dinàmica.



Antoni Trilla, membre del comitè tècnic del coronavirus del govern espanyol i cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'hospital Clínic de Barcelona, ha explicat aquest dilluns en una entrevista a RAC1 que després de permetre la sortida d'infants al carrer, i de deixar que els adults surtin a córrer, el següent pas podria ser permetre a la població accedir a les segones residències. Aquest fet, en el cas d'Andorra, implicaria una entrada significativa de persones que no han passat cap mena de prova que certifiqui la seva salut.



En aquest sentit, Trilla ha posat en dubte que els tests d'anticossos serveixin com a base per dissenyar un pla de desconfinament. L'epidemiòleg assegura que no està clar encara el grau d' immunitat que adquireixen les persones després d'haver superat la Covid-19 i si podrien tornar a contagiar-se o seguir contagiant en un futur.