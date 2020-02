Una seixantena de persones atrapades al telefèric d'Arinsal

Una seixantena de persones han hagut de ser rescatades aquest dimarts a la tarda en quedar atrapades al telefèric que uneix Pal amb Arinsal. En una cabina hi anaven 26 persones i en altra 42, tal com han informat des de l'estació. No s'han hagut de lamentar danys personals. En el rescat han intervingut els bombers, que van ser avisats pel camp de neu, i personal de Pal-Arinsal. Les tasques per rescatar les 68 persones, 64 esquiadors i quatre petsones de l'estació, s'ha fet en menys d'una hora.

Els bombers han rescatat, amb l'ajuda de l'helicòpter, 26 de les persones i la resta han estat evacuades per personal de Pal-Arinsal.

El telefèric s'hauria aturat pel mal funcionament en una de les pilones i després dels fets ha tornat a funcionar amb normalitat, amb la qual cosa es preveu que aquest dimecres funcioni amb normalitat.