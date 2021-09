Una seixantena de sancions de circulació a motoristes

Andorra la VellaLa policia ha sancionat un total de 60 motoristes durant la campanya de circulació adreçada a aquest col·lectiu, la qual es va realitzar entre el 16 i el 29 d'agost. Segons informen a través d'un comunicat, els agents van controlar un total de 464 persones, de les quals van acabar multant-ne un 12,93% per infringir articles del codi de la circulació relacionats amb la present campanya.

Entrant al detall de les sancions, el cos d'ordre va iniciar un total de 32 expedients per infraccions relacionades amb deficiències tècniques o administratives. Així doncs, va interposar quinze multes a motoristes per circular sense disposar del distintiu de la ITV per no haver-se presentat a les proves, nou per no presentar el rebut d'assegurança tot i tenir-lo vigent, cinc per l'estat del tub d'escapament, una per no lliurar el permís de circulació malgrat tenir-lo, una altra per portar els pneumàtics en mal estat i una última per conduir un vehicle sense tenir la categoria de permís corresponent.

Els agents també van iniciar 28 expedients sancionadors per imprudències o infraccions en el decurs de la circulació dels conductors de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs. D'aquests, dotze multes van ser per excés de velocitat, deu per no respectar la senyalització horitzontal, cinc per realitzar avançaments indeguts i una per no cedir el pas en interseccions als vehicles que tenen preferència.

Per cloure, van imposar tres sancions per conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos, dues per no presentar el permís de conduir tot i tenir-lo, dues més per conduir en estat d'embriaguesa, havent donat un resultat positiu d'entre 0,5 i 0,8 grams per litre en sang, i una per conduir un vehicle amb matrícula andorrana amb un permís estranger sent resident de més de sis mesos.

La campanya tenia com a objectiu incidir en els conductors de vehicles tipus motocicletes per vetllar que circulin per les vies públiques en bones condicions tècniques i administratives, així com detectar els comportaments imprudents amb la finalitat d'intentar reduir el nombre d'accidents amb implicació directa d'aquests vehicles. En el decurs de l'acció també es va posar èmfasi en la conscienciació per corregir determinades actituds indegudes en la conducció.