A les 3 seran les 2

El canvi d'hora de tardor es produirà en la matinada d'aquest dissabte a diumenge, quan a les 3 haurem d'endarrerir els rellotges una hora (si és que no ho fan automàticament) per a entrar en l'horari d'hivern. És el segon canvi d'horari que es realitza cada any, després del de l'estiu, que es produeix al març. Aquest canvi d'horari fa que al matí es faci clar més aviat però que a la tarda el dia s'enfosqueixi abans.



Recordem que fa poc més d'un any, el Parlament Europeu va decidir acabar amb aquests canvis d'horari, a partir dels resultats d’una enquesta segons la qual el 80% dels europeus es mostrava a favor de l’eliminació i preferia la instauració permanent de l’horari d’estiu. Els països membres de la UE van quedar emplaçats a decidir definitivament quin horari triar l’any 2021, moment assenyalat, en principi, per aplicar la nova normativa.