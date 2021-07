La Serenalla Market s’inaugura dijous amb un debat sobre l’agricultura sostenible

La MassanaUna vintena d’operadors comercials amb productes artesanals i de proximitat, performances artístiques, espais gastronòmics i zones de pícnic, solàrium, cinema a la fresca, concerts i l’Àgora. Tot això és la Serenalla Market, un esdeveniment d’oci multidisciplinar que gira al voltant dels conceptes de vida saludable i creativitat. Segons informa el Comú, l’acte inaugural serà dijous, 15 de juliol, a les 17 h, amb el tall de cinta, i el recorregut de les autoritats pel recinte, durant el qual podran veure una actuació artística que combinarà dibuix i dansa corporal a càrrec de Martexu i Emma Regada.

La cònsol major, Olga Molné i la ministra d’Agricultura, Silvia Calvó, participaran al debat inaugural de l’Àgora, centrat en l’agricultura sostenible, que comptarà amb l’experiència d’emprenedors en l’àmbit de la recuperació sostenible d’aquesta activitat primària. El cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, serà l’encarregat de donar el tret de sortida a l’Àgora del divendres, que tractarà sobre activació econòmica i les noves aplicacions de les tecnologies al món de l’empresa i la cultura. Altres temes de debat seran la veu ciutadana a les institucions, les noves dinàmiques de negoci i les teràpies per millorar l’estat emocional.

Els organitzadors han dissenyat un protocol molt acurat per prevenir el contagi, com el sentit únic a la zona de parades, la creació de cinc zones separades per consumir els productes gastronòmics amb separació i material per a la desinfecció o la limitació dels participants als tallers. L’espai per als concerts clourà enguany a les 22 h, adaptant-se a la normativa decretada pel Govern. La programació es pot descarregar a la web o al canal Telegram del Comú de la Massana.