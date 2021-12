Sergio Gracia dona a Assandca els 9.150 euros recaptats a la Marathon des Sables

Andorra la VellaEl corredor andorrà Sergio Gracia ha fet una donació a Assandca per valor de 9.150 euros, quantitat recaptada gràcies a la seva participació a la Marathon des Sables. Gracia va acabar 141è en la prova, que recorre 251 quilòmetres pel desert del Marroc. El corredor va acabar molt satisfet perquè aspirava a quedar entre els 300 primers i va superar amb escreix les expectatives, però sobretot perquè va aconseguir recaptar molts diners que serviran per a la lluita contra el càncer.

Gracia ha explicat que ha rebut aportacions de 31 empreses i particulars, la majoria d'Andorra. "He anat explicant el projecte i tothom a qui deia que era per als malalts de càncer s'oferia a fer donatius en la mesura de les seves possibilitats", ha indicat. L'ultrafondista, que a la cursa va fer un temps de 46 h 28′ 38″, ha explicat que "bevia de 12 a 14 litres d'aigua cada dia" i que "ha estat l'edició més dura de la història d'aquesta cursa, ja que és l'única que s'ha fet a l'octubre, quan les 34 anteriors s'han fet a l'abril, que és època fresca al desert". De fet, Gracia ha comentat que normalment es retira de 5% de gent i "aquest any se n'ha retirat un 50%".

Molts participants a aquesta duríssima prova ho fan per aconseguir fons per a alguna associació, cosa que l'organització de la cursa fomenta. Gracia va aconseguir aquests diners anunciant al mateix web de la Marathon des Sables, a les xarxes i a la premsa, dos números de compte on la gent podia fer les seves aportacions. En l'exposició de motius a l'hora d'escollir aquesta causa, l'esportista va declara que és un aventurer, un ultrarunner, un amant dels reptes, dels desafiaments contra el teu cos, i "vull dedicar aquesta aventura als que lluiten cada dia, als que s'aixequen pensant com vèncer aquesta plaga del segle XXI anomenada càncer".

El president d'Assandca, Josep Saravia, ha donat les gràcies a l'esportista andorrà per la iniciativa. "Estem molt agraïts, i més sabent el coratge que una cursa com aquesta comporta", ha declarat assegurat que Gracia "no només s'ha dedicat a recollir diners sinó que ha fet un enorme esforç personal".