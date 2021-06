El Servei Meteorològic d'Andorra preveu tempestes aquest dissabte a la tarda

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per tempestes per aquest dissabte a la tarda. Tal com informen a través de les xarxes socials, les baixes pressions del nord peninsular estan deixant núvols abundants des de les primeres hores del dia. De cara a la tarda, preveuen que es desenvolupin núvols convectius que deixin ruixats de caràcter tempestós. Per aquest motiu, des del departament de Mobilitat, també es demana precaució al volant per les possibles tempestes.

Les baixes pressions del nord peninsular ens deixa núvols abundant des de primeres hores☁️, i a la tarda esperem que es desenvolupin núvols convectius que deixin ruixats de caràcter tempestós⛈️

⚠️#Avís_groc per tempesta



Demà, el sol☀️serà el protagonista, tot i alguns núvols🌤️ pic.twitter.com/XevSvltH9z — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 19 de junio de 2021