La Setmana de la Diversitat Cultural omple la plaça Guillemó

Andorra la VellaLa cercavila i la mostra gastronòmica de la Setmana de la Diversitat Cultural d'Andorra la Vella han omplert aquest dissabte la plaça Guillemó de residents i turistes que volien descobrir, gaudir i nodrir-se de la cultura i tradicions de les 25 entitats que participen en aquesta dotzena edició. El conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, ha valorat molt positivament la celebració i ha afirmat que "estem molt contents perquè hem pogut tornar a la normalitat".

En aquest sentit, ha recordat que esdeveniments com la Setmana de la Diversitat Cultural són "molt importants" per mostrar "que som com a país i com a parròquia" i donar a conèixer que Andorra és "un territori d'acollida amb gent d'arreu del món". "És valuós que siguin les entitats culturals les que ensenyin la seva cultura, gastronomia i balls perquè mostra la diversitat cultural del país", ha indicat.

Per cloure, Canturri ha apuntat, en la mateixa línia que ho va fer la cònsol major, Conxita Marsol, que la voluntat de la corporació en vista a l'edició de l'any vinent és poder ampliar el nombre d'associacions que hi participen, per la qual cosa, molt probablement, serà necessari trobar un altre indret més gran, ja que "a la plaça Guillemó no hi cabríem".