Pyrénées Andorra dona el tret de sortida a la setmana més íntima de l'any. Des d'avui i fins al pròxim 29 d'octubre, el centre es vesteix de seda i encaix per oferir una àmplia gamma de peces de roba interior dissenyada per realçar el teu estil personal. Dies per descobrir aquelles peces íntimes per fer-te sentir còmode, segurs i elegant, sense importar l'ocasió.

Durant els pròxims dies, tots els clients My Pyri gaudiran de fins a un 20% de descompte en llenceria, roba interior, mitges i mitjons i pijames tant d'home com de dona de les marques favorites. És el moment de renovar la col·lecció de peces íntimes amb els millors preus de l'any.

L'equip d'experts en moda íntima, ubicat a les seccions de roba interior i llenceria a la planta baixa i primera planta de Pyrénées Andorra, estarà disponible per oferir assessorament personalitzat.