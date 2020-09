El cap de setmana podria deixar fins a 30 centímetres de neu

Aquesta tarda, a dos quarts de quatre, es produeix l'equinocci i entrarem oficialment a la tardor. La nova estació durarà 89 dies i 20 hores i s'acabarà el 21 de desembre al matí. Aquest dimarts, el dia encara durarà 16 minuts més que la nit: l'anomenat equilux, la jornada en què dia i nit duraran gairebé el mateix, es produirà divendres a la nostra latitud.



A curt termini l'arribada de la tardor es notarà poc. Dimecres, de fet, el termòmetre repuntarà clarament al migdia. El primer gran canvi de temps que obligarà a canviar de roba i forçarà a posar cobrellits arribarà durant el cap de setmana. Una entrada d'aire fred farà que la temperatura nocturna baixi entre 5 i 10 graus durant el cap de setmana, un canvi que ens portarà les primeres glaçades al Pirineu.



Les últimes actualitzacions dels models de previsió fan pensar que aquesta primera visita de la tardor serà més llarga del que semblava en un inici. Tot el cap de setmana i encara fins dimarts o dimecres que ve la temperatura estarà per sota del que sol ser habitual a finals de setembre. Aquest canvi de temps provocarà també la primera nevada important de la temporada al Pirineu.



Els models de previsió fan pensar que entre divendres a la tarda i dissabte al matí la cota de neu baixarà per sota dels 1.500 metres, i al vessant nord de la serralada gairebé podria arribar a nevar fins al fons de les valls. Per sobre dels 2.000 metres s'entreveu una nevada que entre divendres i dissabte pugui arribar a superar els 20 o 30 cm.



Un altre element del canvi de temps serà el fort vent: divendres i dissabte les ratxes de mestral superaran els 100 km/h al Pirineu.