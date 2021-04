Una Setmana Santa amb 50.000 entrades de vehicles

Andorra la VellaLes entrades de vehicles durant la Setmana Santa han fregat les 50.000. Concretament, han estat 49.640 els vehicles que han accedit al país entre dijous i dilluns a través de les dues fronteres. 29.783 ho han fet per la hispanoandorrana i 19.857, a través de la frontera francoandorrana, segons les dades facilitades aquest dimarts per Mobilitat.

El cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, ha destacat que les previsions que tenien era que hi hagués “un sostre” d’entrades que se situés al voltant dels 63.000, amb la qual cosa, les dades finalment registrades han estat un 20% inferiors a les previstes. En aquest sentit, ha manifestat que s’han d’aplicar “factors de correcció” a les xifres aconseguides, ja que altres anys es reben molts turistes de destinacions com Portugal o Madrid que aquest any no han vingut arran de les restriccions de mobilitat.

La punta d’entrades es va donar divendres, amb prop de 9.000 per les dues fronteres. Bonell ha destacat el fet que “la xarxa ha absorbit perfectament el trànsit” que s’ha registrat aquests dies festius sense la necessitat d’activar cap dispositiu especial, si bé ha afegit que estaven “preparats” per si calia activar-lo. Als moviments de vehicles estrangers, també cal afegir que entre dijous i dissabte van sortir del país 7.300 andorrans.

El responsable de Mobilitat ha posat en relleu que “no hi ha dues setmanes santes comparables” ja que hi entren molts factors en joc, com per exemple la qualitat de la neu o si ha estat una temporada més o menys bona per a la pràctica de l’esquí, així com també la meteorologia. “Hi ha massa variables”, ha remarcat, i ha afegit que es pot dir que aquesta ha estat una Setmana Santa “bona” tenint en compte que es ve de mesos amb una arribada de turistes gairebé nul·la. Així, destaca que és la millor entrada en tot l'episodi de la pandèmia, ja que malgrat a l’estiu hi va haver una bona afluència de visitants va ser en períodes llargs, no en uns quants dies com ha estat ara.