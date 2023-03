La setmana vinent se celebrarà el 7è Festival del Joc del Pirineu a la Seu d’Urgell

Andorra la VellaLa Seu d’Urgell acollirà la setena edició del Festival del Joc del Pirineu, organitzat per l’ajuntament de la ciutat, durant el cap de setmana del divendres 31 de març i fins el diumenge 2 d’abril. En la darrera edició hi van passar un total de 6.187 visitants.

Aquesta entrega comportarà diverses novetats respecte a les edicions anteriors del certamen, tal com ja va explicar la regidora de Promoció Econòmica de l’ajuntament de la Seu, Mireia Font, durant la presentació del festival a finals de gener. La principal és que els espais de joc s’ampliaran fins a un total de 19, que estaran distribuïts per tota la ciutat.

Entre els nous espais de la setena edició hi haurà el Museu Diocesà d’Urgell, part del centre cívic El Passeig, la Biblioteca Sant Agustí i alguns hotels de la ciutat que s’han ofert per poder dur a terme totes els activitats. “Després de set anys de festival s’ha aconseguit que la ciutat s’impliqui de ple, com l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, la Unió de Botiguers de la Seu, i se segueix comptant amb la col·laboració de les associacions Allau, la Companyia de Jocs l’Anònima i Ayudar Jugando, que aporten el component social que també té el Festival del Joc del Pirineu”, va declarar Font a la presentació.

Per altre costat, enguany s’atorgarà la quarta edició dels Premis Catalunya 2023, lliurats pel Festival del Joc del Pirineu. Les inscripcions es van tancar fa mesos, i es van incorporar un total de trenta jocs. També hi participen el doble d’editorials, que passen de quatre de la darrera edició a les nou d’aquesta. Les categories d’aquests premis són: premi al millor joc de taula infantil editat en català; premi al millor joc de taula familiar/adult editat en català, i premi al millor joc de rol.

Oriol Comas rebrà la distinció ‘Amic del Joc’

El director tècnic del Festival del Joc del Pirineu, Marc Travé, va explicar a la presentació del mes de gener que la distinció que atorga l’ajuntament de la Seu d’Urgell, ‘Amic del Joc’, recaurà aquest any en Oriol Comas i Coma. Amb aquest guardó es pretén distingir una persona o entitat que, amb la seva actuació personal i professional, contribueix de manera significada a la cultura del joc i especialment a la difusió dels jocs de taula.

Comas i Coma és un estudiós i autor català del joc de taula que ha publicat diverses obres al voltant de la història del joc i les seves tipologies. També ha estat el director de la fira ‘Jugar per Jugar’ de Granollers durant més de deu anys, i també comissari del Festival Dau de Barcelona des del seu inici fins el 2021.

Les editorials col·laboradores que seran presents al festival seran GdM Games, Enpeudejocs Edicions, Suggar Editorial, Tantrix Editorial, Cayro Games i RA Games, que es desplaçaran fins a la Seu d’Urgell per oferir les seves activitats i els seus productes.

D’altra banda, pel que fa a l’increment dels espais de joc, concretament en el nombre d’experiències lúdiques singulars i de places de partides., Travé va explicar que “aquest és un dels trets identitaris del Festival del Joc del Pirineu, on no només es juga per tota la ciutat, sinó que s’aprofiten tots aquests aquells racons bonics del municipi per poder muntar-hi partides”.

A més, es mantenen la ludoteca infantil, la familiar i la d’adult/expert, joc gegant i joc al carrer, i enguany s’incorporen activitats per a infants de 0 a 3 anys.