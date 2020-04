Els sis criteris de l'OMS que s'han de complir per poder fer el desconfinament

En alguns països europeus com Andorra o Espanya, la pandèmia comença a entrar en la seva fase de desconfinament. Es tracta d’un dels moments més delicats de la crisi sanitària degut a la possibilitat que un rebrot es descontroli pel relaxament de la població i es torni a la fase inicial del contagi.

L’ Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet públics aquest dimecres els sis criteris que es necessiten complir per iniciar el retorn a la normalitat. En el cas del Principat, es podria dir que es compleixen gairebé tots:

Que la transmissió estigui controlada. El Govern fa un seguiment acurat del nombre de casos nous i el confinament ha permès controlar el risc de contagi entre la població. De fet, tal com ha declarat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el país ni tan sols ha arribat a tenir un pic descontrolat com ha passat en altres països europeus. També ha influït el fet que Andorra sigui un país petit, ja que s’ha pogut fer un seguiment més acurat dels contagis.

Que el sistema de salut pugui detectar cada cas i tractar-lo. Segons el ministeri de Salut, el sistema sanitari andorrà no ha arribat a col·lapsar i la Unitat de Cures Intensives mai ha estat del tot ple. Amb l’arribada dels tests massius per a la població, es podrà aviat fer un seguiment acurat de cada cas particular.

Que els riscos de brot s'hagin minimitzat en centres de salut i residències de gent gran. Aquesta seria, segons les directrius de l’OMS, l’assignatura pendent d’Andorra. Les darreres setmanes s’han produït petits brots en centres sociosanitaris però s’han localitzat i controlat a temps.

Que hi hagi mesures preventives als llocs de treball o les escoles. L’ús de mascaretes és obligatori per sortir al carrer i ara per ara només estan oberts els establiments vinculats a les necessitats bàsiques, on en tot moment s’estan complint els protocols. Pel que fa a les escoles, el ministeri d’Educació encara no ha decidit si els infants tornaran a l’escola per acabar el curs o el donaran per finalitzat.

Que es puguin abordar els riscos d'importació i que les comunitats estiguin compromeses amb les mesures. Les fronteres terrestres d’Andorra amb França i Espanya faciliten el control i detecció de possibles focus de contagi, a més de la forta conscienciació que la població ha pres per tal de controlar el virus.