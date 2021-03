“Són molt poquetes les persones que han tingut por de vacunar-se” amb AstraZeneca

Andorra la VellaLa cap d'àrea del departament de Prevenció, Promoció i Vigilància del ministeri de Salut, Rosa Vidal, ha explicat aquest dilluns que les vacunacions avancen a “bon ritme” i que aquest dimecres s'acabarà la darrera remesa arribada al país. Vidal, però, ha aixecat suspicàcies quan ha dit que aquest procés potser es podria allargar per les persones que no han acudit a la cita amb el vaccí. Preguntada per si aquest rebuig responia a les reticències de part de la població a administrar-se amb el lot d'AstraZeneca, per les informacions aparegudes aquests darrers dies, de països que han suspès temporalment la seva administració fins que es resolguin els dubtes que la vinculen a un augment de casos de trombosis, Vidal ha negat que aquest hagi estat el motiu. “Alguns no han vingut per problemes amb la recepció del SMS que els convocaven, altres perquè se'ls va avisar amb poca antelació, però fins ara han estat molt poquetes les persones que han tingut por de vacunar-se amb aquest vaccí”, ha explicat.

“Persones que desconfien de les vacunes i que no es volen vacunar són la minoria, la població està informada i saben que les vacunes de què disposem són segures i per tant això ha de generar confiança en la població”, ha dit Vidal, qui ha afegit que, a dia d'avui, ja s'han administrat més de 8.000 dosis al país.