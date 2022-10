Són sospitosos de blanqueig 15 de cada 100 euros que hi havia a BPA

Andorra la VellaL’abast dels treballs del pla d’anàlisis dels clients i fons sospitosos de blanqueig va comptar amb la llista clients facilitada per BPA a 24 de març de 2015 que contenia 29.198. Es va establir quins estaven fora de sospites d’obtenció irregular perquè podien justificar l’origen dels fons. A la primera resolució de 21 d’abril de 2016, aproximadament el

92,5% dels clients van ser traspassats a Vall Banc. Abans que aquest procés es tanqués aquest setembre el percentatge ha pujat fins el 96%.

La presidenta de l’AREB, Sílvia Cunill ha explicat en una compareixença que avui a BPA el 4% de clients no han estat traspassats. Aquests clients vigents a BPA, segueixen presentant elements de risc molt significatius que no permeten la seva classificació com a “Aptes”. Per això, donat el temps transcorregut i l’evolució de l’entrada de nova informació, la probabilitat de que aquesta situació canviï és baixa.

Tot i que són el 4% dels clients els sospitosos de blanqueig o d’obtenció irregular dels diners, els seus fons equivalen al 15% del total dels diners que tenia BPA en dipòsits de clients.