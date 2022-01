Special Olympics Andorra renova la junta

Andorra la VellaLa federació Special Olympics Andorra ha escollit nova junta directiva en assemblea extraordinària celebrada el passat 12 de gener. L'única candidatura que ha concorregut a les eleccions, i que ha estat escollida per unanimitat, l'encapçalada per Jordi Mora com a president. L'acompanyen Albert Navarro com a secretari; Imma Tomàs com a representant dels pares; Xavier Sànchez com a representant dels atletes; Estíbaliz González com a tresorera; José Antonio Pérez Alonso com a director nacional; i Francesca Ros, Pere Cervós i Víctor Martínez com a vocals. Per petició de l'equip directiu, Àlex Terés seguirà vinculat a l'entitat com a vicepresident de relacions externes, amb l'objectiu de mantenir actives i seguir ampliant les relacions de la federació amb altres federacions esportives i fundacions.

Mora ha recordat que ha tingut el plaer de formar part d'Special Olympics Andorra durant els darrers anys, com a vocal i vicepresident. Ara, i per culpa de l'actual situació global, serà un repte afrontar totes les activitats que vindran, ha expressat. "Però des de Special Olympics continuarem treballant per poder fer presents els nostres valors i perseguir els nostres objectius que, entre altres, passen per donar la possibilitat de realitzar esport en el seu dia a dia a totes aquelles persones d'Andorra amb diversitat intel·lectual", ha indicat. En aquest sentit, ha afegit que "a través de l'esport podem fomentar valors, com la companyonia, l'esforç, el treball en equip, el respecte, i altres que ens proporcionen la possibilitat d'adquirir hàbits saludables".

Nova web

Coincidint amb l'elecció de la nova junta Special Olympics Andorra ha posat en funcionament la seva nova web. La pàgina, que es pot consultar a l'adreça www.specialolympicsandorra.ad compta amb informació detallada de les diferents seccions esportives de la federació, un calendari de competicions, un apartat d'actualitat i un espai amb informació d'interès, entre altres.