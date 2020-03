Les grans superfícies s'adapten per complir l'obligació de tancament

La prohibició decretada pel Govern que tots aquells establiments que no estiguin relacionats amb el subministrament de productes de primera necessitat tanquin portes ha obligat les grans superfícies a adaptar-s'hi. Així, aquells que tenen més d'una planta amb les diferents seccions han hagut de tancar la resta de plantes i obrir només aquella on hi ha l'alimentació, tal com es podia veure, per exemple, a Pyrénées.

I aquesta obligació de tancament era visible a les portes de tots els establiments, més enllà de les principals avingudes comercials, la qual cosa, també, ha obligat els establiments a organitzar-se per poder complir amb aquesta mesura aprovada pel Govern aquest mateix divendres a la tarda.

Cal recordar que tal com va manifestar el cap de Govern, Xavier Espot, en el seu discurs i va reiterar el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa de divendres al vespre per informar de l'evolució del coronavirus, que es decreta el tancament de tots els establiments d'oci i lleure, dels gimnasos, dels bars, dels restaurants i de tots els establiments comercials, amb l'excepció d'aquells que venguin productes de primera necessitat, com ara les botigues d'alimentació i els supermercats, les farmàcies i les benzineres. Davant aquesta mesura, i la por de moltes persones, Jover ha reiterat que no hi haurà problemes en l' abastiment. Malgrat aquestes recomanacions, però, aquest dissabte continuaven les aglomeracions als supermercats.