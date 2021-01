El tancament municipal català pot allargar-se més de deu dies

Catalunya va tornar a entrar aquest dijous en el confinament municipal per pal·liar l’augment disparat dels contagis i reduir la mobilitat. Les noves restriccions, que inclouen també el tancament de botigues no essencials el cap de setmana, han de durar deu dies, però el Govern de la Generalitat admet que allargar-les més enllà és una opció que preveu en funció de com evolucioni la situació epidemiològica. Salut insisteix que en tot cas es tracta de mesures que han de frenar la corba de contagis però que no la reduiran. La consellera Alba Vergés va reconèixer dijous que aniria “molt bé” si les mesures en vigor encara fossin més estrictes i restrictives, però va insistir -en línia amb el discurs del Govern des que van anunciar-se- que la pandèmia no només té efectes sobre la salut (física i emocional) sinó també en l’àmbit econòmic.

De fet, la factura econòmica és un dels motius que frena el plantejament d’un confinament domiciliari més contundent per fer front a la nova onada de casos de covid-19. Les mesures restrictives que s’han anat encadenant des del mes de setembre han afeblit el teixit empresarial, i Vergés va dirigir la crítica al govern espanyol per no garantir una política d’ajudes per anticipar-se i esmorteir els efectes econòmics de la crisi sanitària. “És l’únic estat que no ha donat ajudes directes a les persones”, va dir.

Per aquest motiu, va subratllar la consellera, les autoritats sanitàries no descarten que calgui allargar les mesures actuals més dels deu dies previstos, o endurir-les en funció de com estiguin els hospitals. La Generalitat, però, assumeix que venen setmanes amb una incidència molt alta i ingressos a l’UCI també a l’alça. Les restriccions actuals només poden ajudar a alentir l’avenç, va insistir també aquest dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. “Són mesures que han de tenir un gran impacte en un termini molt curt de temps”, va apuntar.

El confinament domiciliari, però, no està sobre la taula del govern espanyol -que és qui hauria de fer canvis via decret que el permetessin aplicar-. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va tornar a descartar aquesta via ara mateix i va dir que hi ha “un ventall” de mesures pactades entre les comunitats que donen marge d’actuació per doblegar la corba de contagis.