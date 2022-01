Una tarda de monopoly

El vell conegut joc del Monopoly porta ja, des de la seva comercialització l'any 1935, dos-cents cinquanta milions de còpies venudes i es calcula que fins a set-cents cinquanta milions de persones han jugat alguna vegada. Ben segur que ets una d'aquestes persones, però sino...ja estàs fent tard en adquirir un dels seus exemplars. La seva creadora va ser una dona, l'Elizabeth Magie Phillips que al 1902 va crear un joc anomenat "el joc del terratinent". Fidel seguidora de la teoria econòmica coneguda com a geoisme, deia que la riquesa que obtenim de la natura s’ha de distribuir entre tots d’una forma equitativa. I amb aquesta idea va aparèixer el que coneixem avui com a Monopoly, amb l'objectiu de conscienciar a la gent sobre aquestes idees. Avui dia les versions del joc han anat evolucionant i algunes d'elles les trobaràs a la secció de joguines de Pyrénées Andorra.

Aquí tens el que de ben segur has jugat alguna vegada, el Monopoly Clàssic ambientat a la ciutat de Barcelona. Versió en què t'hauràs barallat per fer-te amb el Passeig de Gràcia o el Carrer Balmes.

Amb els anys, però el joc ha anat evolucionant amb l'objectiu de cridar l'atenció d'aquell públic que no es vol deixar escapar. D'aquí que hagi aparegut la versió del Monopoly Fortnite, ambientat en el videojoc d'èxit que no té com a finalitat veure el que posseeixen els jugadors sinó quant de temps sobreviuen.

I si ets d'aquells que tens un mal perdre...també tens la teva versió. A Pyrénées Andorra trobaràs el Monopoly dels Mals Perdedors que dona opcions interessants a aquells que no tinguin molta fortuna en el joc.

Però a la secció de joguines de Pyrénées Andorra trobaràs d'altres versions del mateix joc. Així que ja no tens excusa per dir que mai has jugat al Monopoly!!!!!