Temps de xancletes

Les tradicionals 'xancletes' ja fa dies que són un 'must' en l'armari de moltes i molts. Ja no només s'utilitzen per anar a la platja o piscina sinó que també són la combinació perfecta d'un look trencador. Anys enrere, veure un estranger amb la tradicional xancleta amb mitjons ens provocava certa sorpresa i era motiu de riures imparables, però ara aquesta combinació ha arrelat i amb força entre el col·lectiu més jove. Ara ja no és estrany veure als més joves vestint amb xancletes amb o sense mitjons per anar a l'institut o, fins i tot, a treballar. I les grans marques han aprofitat aquesta tendència per treure'n rèdit.

A Pyrénées Andorra trobaràs xancletes per a tots els gustos i estils. És el cas, per exemple, de Pepe Jeans que disposa de les xancletes de banda ampla monocolor amb el logotip de la marca i que es caracteritzen per tenir una plantilla anatòmica i de sola de goma EVA antilliscant.

Tommy Hilfiger també té la seva línia de xancletes. Precisament, aquesta firma a més de les xancletes de banda ampla també disposa de les conegudes com a xancletes de dit amb teixit trenat de polièster i amb sola de cunya on no hi falta el distintiu de Tommy Hilfiger.

Finalment, les conegudes Birkenstock que combinen perfectament amb qualsevol look d'estiu. Xancletes que es caracteritzen per les seves corretges amb dues sivelles d'espiga de metall d'ajust individual.

Tots aquestes models els tens disponibles a la sabateria tant a la secció de dona i home de Pyrénées Andorra.