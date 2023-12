Marina Rosal: "La tendència del consumidor passa tant per la cura del seu aspecte com per la salut de la pell i el confort"

A les portes de Nadal tots i totes volem lluir de la millor manera possible. Vestim amb les millors gales i volem tenir un aspecte immillorable per quedar bé a les fotografies de família. Per aquelles i aquells que cuiden la seva imatge cal que prestin atenció a tot el que ens explica la Beauty Advisor de Filorga, Marina Rosal, que ens acosta totes les novetats de la firma perquè mantinguem a ratlla uns òptims rituals de bellesa.

Quins són els rituals de bellesa imprescindibles de tardor?

El ritual per excel·lència passa per recuperar i restaurar la pell després dels danys ocasionats pel sol durant l'estiu. En aquest sentit, cal tractar les possibles taques que han aparegut o augmentat durant l'època estival, aportar lluminositat i confort a la nostra pell.

Quins productes de la vostra firma ens recomana per dur a terme aquestes pràctiques i quins productes podem introduir a la tardor?

Cal tenir en compte els antioxidants, despigmentants, exfoliants, peelings, sèrums i cremes antiedat. Si entrem al detall, dins els antioxidants podem utilitzar l’HYDRA AOX 5, que passa per la combinació de cinc potents antioxidants, com ara, l’àcid hialurònic NCEF que en sinergia alenteixen l'envelliment cel·lular.

Dins els despigmentants hi trobem el sèrum i la crema SKIN-UNIFY que prevenen i tracten les taques facials. Són productes que es poden fer servir durant tot l'any i són aptes per a embarassades.

En la gamma d’exfoliants destaca l’SCRUB & MASK. És un exfoliant enzimàtic que allisa i renova la pell. També disposem de l’OXYGEN-PEEL, una loció micropeeling d'ús nocturn que estimula la renovació cel·lular. Existeix també l’opció de l’SLEEP & PEEL que és una crema micropeeling que regenera, unifica el to, il·lumina, redueix arrugues, imperfeccions i porus dilatats.

Finalment, la marca ofereix sèrums i cremes antiedat, com ara, la NCEF, una línia multifuncional per tractar la lluminositat, arrugues i fermesa que conté àcid hialurònic i retinol encapsulat.

L'envelliment de la pell és una de les grans preocupacions dels consumidors? Quin motiu ho explica?

Sense dubte. La tendència del consumidor passa tant per la cura del seu aspecte com per la salut de la pell i el confort. Tenint en compte que cada vegada vivim més anys, la gran majoria de gent té cura de la seva alimentació i de la seva forma física. Dos factors que ens ajuda a endarrerir l'envelliment

Sentim a parlar de l'àcid hialurònic i el retinol, però què en sabem? Fem un bon ús o ens deixem emportar per les tendències en cosmètica?

Als Laboratoris Filorga utilitzem 5 tipus diferents d'àcid hialurònic d'origen 100% vegetal per tractar tots els estrats de la pell, des de la hidratació fins a les arrugues.

El Retinol que contenen els sèrums de les nostres línies NCEF i GLOBAL REPAIR són encapsulats i el seu contingut s'allibera a les capes més profundes de la pell des d’on actua amb més eficàcia. El seu alliberament a les capes més internes evita el contacte amb la llum solar i l'oxigen pel que no provoquen irritació ni sensibilitat. No malmet la barrera cutània i accelera el recanvi epidèrmic creant una major proliferació cel·lular per allisar les arrugues.

Sense dubte, el consumidor es deixa emportar per les tendències i modes, però el millor és posar-se en mans de professionals de la dermo que sàpiguen donar-nos un diagnòstic de la pell. D’aquesta manera ens poden oferir un tractament i una rutina segons la nostra necessitat i tipologia de pell.

Quines novetats presenta la signatura?

Com a novetat hem llançat el nostre sèrum antioxidant HYDRA AOX 5 i ESSENCE TIME-FILLER, que prepara la pell perquè aquesta pugui rebre els tractaments facials diaris i maximitzar-ne els beneficis.

La pell masculina necessita la mateixa cura?

Per descomptat. Michel Tordjam, metge estètic i fundador de Laboratoris FILORGA, ha creat la línia de medicosmètica d'ús unisex amb textures lleugeres i de ràpida absorció que contenen un aroma fresc i net que poden utilitzar tant homes com dones.