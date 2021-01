El top10 de ‘youtubers’ espanyols s’andorranitza

L’arribada de Rubén Doblas, ‘el Rubius’, al Principat fa que sis dels deu ‘youtubers’ espanyols amb més seguidors resideixin al país. ‘El Rubius’ és qui més seguidors té a la popular plataforma, amb gairebé 40 milions de ‘followers’. El segueix, també amb residència a les Valls, ‘Vegeta777’, qui té 32 milions de subscriptors. En tercer lloc hi ha un cas dubtós, i l’únic no confirmat. Hi ha informacions contradictòries entre si ‘AuronPlay’, amb 27 milions de subscriptors, resideix a Andorra o a Espanya.



El següent compte, ‘Las Ratitas’, amb 22 milions de subscripcions, té la residència al país veí del sud. Els quatre comptes següents tenen establerta la seva residència al Principat. Es dona la circumstància que 'WillyRex' té dos comptes, un amb 18,5 i l’altre amb 16,5 milions de subscriptors. Els altres dos són ‘The Grefg’, que fa dues setmanes ha batut el rècord de visualitzacions en directe a la plataforma twitch amb 2,5 milions, i Makiman131, que té 13,6 milions de seguidors. Els dos darrers llocs del Top10 són per a residents espanyols, ‘Tom Gameplay’ i ‘ExpCaseros’, que tenen 13 i 11,3 milions de subscriptors al seu canal.



Així, sis dels deu ‘youtubers’ amb més seguidors al seu canal tributen a Andorra. De fet, si es confirma que ‘AuronPlay’ també és resident, serien set. A més, són els que ocupen els primers llocs del llistat. Si el tipus impositiu màxim a Espanya, on es paguen impostos de manera progressiva en funció dels ingressos, pot arribar al 48%, a Andorra és del 10% per al tram màxim d’ingressos. Aquest és el motiu pel qual aquests joves, que tenen ingressos milionaris, venen, cada cop més, a residir al país.