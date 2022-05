Torna la Casamanya Extrem amb recorreguts per a totes les edats

OrdinoTorna la Casamanya Extrem Vertical després de dos anys d'aturada, un a causa de la pandèmia i un altre degut a la meteorologia. La VII edició de la prova, que es va iniciar el 2014, es farà el 19 de juny amb tres recorreguts diferents per a tots els públics i amb la novetat d'un curs d'iniciació a les curses verticals per als més petits. D'aquesta manera, hi haurà la Casamanya Extrem, la Casamanya Clàssic i la Mini Extrem, ha avançat un dels fundadors de l'empresa organitzadora de la cursa Estripagecs Mountain Events, Pau Pellicer.

La Casamanya Extrem és la "categoria absoluta" per a professionals, ha informat Pellicer, ja que tindrà un recorregut de 5 quilòmetres i 1.440 metres de desnivell positiu. El tret de sortida de la cursa serà al carrer Major d'Ordino a les 10 hores i l'arribada serà al cim del Casamanya. Cal recordar que aquesta prova forma part del circuit Copa Multisegur Assegurances de Curses de Muntanya d'Andorra i a més, tots els finishers obtindran una puntuació de 145 punts ITRA. D'altra banda, des de l'organització s'està treballant perquè la prova entri a formar part de la Copa Catalana de Curses Verticals i el dia de la cursa, membres de la federació catalana auditaran la prova per poder entrar a formar-hi part, ha informat Pellicer, qui ha destacat que ajudaria a "atraurà més corredors".

El segon recorregut és el de la Casamanya Clàssic amb 3,5 quilòmetres de distància i 760 metres de desnivell amb sortida des del Coll d'Ordino i arribada al cim del Casamanya. Tot i que aquesta prova està enfocada a les categories cadets de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Pellicer ha remarcat que volen promoure la participació d'un públic adult. "Hem posat el repte a veure qui ho fa en menys d'una hora", ha indicat, emfasitzant que volen que sigui una cursa popular.

Per altra banda, l'edició d'enguany inclou un nou recorregut per a les categories infantils. La Mini Extrem té una distància de 2,4 quilòmetres i 400 metres de desnivell, amb la sortida al Coll d'Ordino i arribada a la roca que hi ha a mig camí del Casamanya. Pellicer ha explicat que pels més petits aquesta prova és massa dura, i que per aquest motiu "hem fet un curs d'iniciació a les curses verticals". Serà una activitat no competitiva i els participants faran el recorregut de la Mini amb un entrenador que els explicarà la senyalització de les curses i tècniques per a fer les proves.

Pel que fa als premis, l'organitzador de la prova ha comentat que en la categoria absoluta es donaran 200 euros pel primer classificat i 100 i 50 euros pel segon i el tercer. A més, els guanyadors obtindran la inscripció gratuïta per a la propera edició de la prova, i Pellicer ha recordat que hi haurà premis especials per qui aconsegueixi batre el rècord de temps de la prova que és del 2015. Les inscripcions es troben obertes a www.casamanyaextrem.com des d'aquest dilluns i esperen que hi participin al voltant de 200 corredors. "Aproximadament una tercera part és gent de fora el país" i, per tant, encara "volem potenciar més la participació estrangera", ha comentat Pellicer, qui ha destacat que han traduït la pàgina web en castellà i anglès, a banda de posar animacions i simulacions dels recorreguts perquè els assistents puguin conèixer el terreny.