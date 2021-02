El traçador, un rastrejador i un pedagog

Andorra la VellaActualment, la figura d'un traçador és la d'una persona relacionada amb el món de la salut amb una diplomatura, i sobretot, amb molta capacitat pedagògica i empàtica per comunicar i explicar bé la situació, ha indicat, el director de l'Oficina Covid, Bruno Bartolomé. De fet, ha comentat que s'ha de saber adaptar i poder fer des de tasques de rastreig, orientar el malalt, informar els contactes, programar les proves i fer un seguiment del cas fins al final. Tots els traçadors segueixen un mateix formulari a l'hora d'adreçar-se als positius, i també col·laboren amb els equips de coordinació en reunions setmanals per compartir coneixements, ha indicat el responsable de l'oficina.

Quan un traçador inicia la seva jornada laboral es troba amb els nous positius del dia i comença amb un cas. "El primer és preguntar al positiu si té símptomes, amb qui viu i els contactes que ha tingut", ha explicat un traçador, qui ha comentat que entre les seves tasques també s'han d'interessar per saber com es troba la persona i explicar tot el procediment que han de fer, com trucar el metge i quedar-se a casa.

En el cas que a l'habitatge hi convisqui amb més persones, la primera instrucció que se li dona és que s'ha d'aïllar en una habitació per evitar contagiar ningú. En aquestes situacions, és quan sorgeixen algunes problemàtiques, ha indicat el traçador, perquè cada família és un món i ha assegurat que es donen casos en què això no es compleix, i aleshores el confinament dels convivents s'allarga i supera els deu dies. Tot i així, ha indicat que en moltes situacions aquesta situació és comprensible quan es dona amb famílies amb nens petits.

L'altra tasca, tal com ha explicat, és avisar els contactes, ja siguin laborals o personals que hagi tingut el positiu en els darrers dos dies. Poden variar en funció de la pressió que tinguin a l'oficina en aquell moment, ha dit, ja que "també hem arribat a demanar els contactes de fins a 14 dies que seria el temps màxim". En aquestes situacions, és quan sorgeixen algunes dificultats. "A vegades costa fer entendre a contactes que es troben bé, que han donat negatiu i que tot i així, han d'aïllar-se deu dies", ha manifestat, qui assegura que fer arribar a entendre aquesta situació a certes persones és el més complicat, ja que veuen coartades les seves llibertats.